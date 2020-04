Tre auto in fiamme a Triuggio, in località Ponte. E’ accaduto questa mattina (venerdì 17 aprile) in piazza Boretti all’angolo con via Vittorio Veneto, proprio a due passi dal Comune.

Tre auto in fiamme

Incendio questa mattina all’alba a Ponte, località di Triuggio. Coinvolte nel rogo tre auto, posteggiate regolarmente, in piazza Boretti davanti al “Bar del Ponte”. Si tratta una Toyota Yaris, un Fiat Punto e una Fiat 500, che sono andate completamente distrutte. Dai primi accertamenti, eseguiti dalle autorità giunte sul posto, sembrerebbe che l’incendio sia partito dalla Fiat 500 a causa di un cortocircuito. Le fiamme avrebbero poi lambito anche le altre due vetture parcheggiate a fianco. Non solo. Ha subito danni anche la segnaletica stradale e l’insegna di “Pulici Pompe Funebri”. Annerita anche la parte dell’edificio che affaccia sulla piazza ma non è stato necessario far uscire i residenti dalle proprie case. Fortunatamente nell’incendio non si sono registrati feriti o intossicati.

L’intervento dei pompieri

Una volta dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della caserma di Carate Brianza con l’autobotte e l’autopompa, in un secondo momento sono arrivati anche i colleghi della caserma di Seregno con l’autopompa. I pompieri hanno lavorato per poco più di un’ora per domare le fiamme. La viabilità è stata gestita dai carabinieri della caserma di Biassono della Compagnia di Monza che stanno svolgendo le indagini sull’accaduto.

