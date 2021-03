Incendio nella ditta abbandonata al Dosso

Incendio nella ditta dismessa nella zona del Dosso a Seregno. Nel pomeriggio di lunedì l’intervento dei Vigili del fuoco, con i Carabinieri e la Polizia locale, in via Togliatti al confine con Albiate.

Incendio nella ditta dismessa

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 marzo, intervento dei Vigili del fuoco nella ditta dismessa di via Togliatti, in zona Dosso, al confine con Albiate. In tre diversi punti del cortile dell’azienda abbandonata sono bruciati cumuli di carta, cartone e scarti vari. Il vento forte che soffia sulla Brianza ha alimentato i tre roghi, sollevando una densa colonna di fumo.

Al Dosso l’intervento dei pompieri

Al Dosso sono accorsi due automezzi dei pompieri per domare le fiamme che non si sono estese all’interno del fabbricato, dove in passato veniva macellata la carne. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della Compagnia locale e una pattuglia della Polizia locale per ricostruire l’episodio. La presenza di tre roghi in punti differenti del cortile, a distanza di decine di metri l’uno dall’altro, fanno pensare a un incendio doloso, anche se non ci sono stati danni all’immobile in disuso. Ben più serio l’incendio nella serata di domenica a Concorezzo.