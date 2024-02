Incendio di rifiuti nell'ex Carburatori Dell'Orto

Incendio di un cumulo di rifiuti nella fabbrica dismessa della ex Carburatori Dell'Orto di Seregno nella mattinata di domenica, con l'intervento dei Vigili del fuoco.

Incendio alla ex Carburatori Dell'Orto

Domenica mattina, 11 febbraio, intorno alle 10.45 sono accorse le squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza per un incendio di rifiuti, localizzato in un locale all'interno di un capannone dismesso e utilizzato saltuariamente da persone senza fissa dimora nell'ex Carburatori Dell'Orto.

Vigili del fuoco al lavoro oltre un'ora

Nell'edificio dismesso di piazza Monsignor Enrico Ratti i pompieri hanno subito circoscritto l'incendio, senza che si propagasse in altre zone. Hanno operato i Vigili del fuoco della caserma locale, i permanenti con l'autopompa, i volontari con l'autopompa e il carro ventilazione nonché il personale da Carate Brianza con l'autoscala. Non ci sono stati feriti. L'intervento è durato oltre un'ora. Non è la prima volta che intervengono i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine nel complesso abbandonato in centro città.