Vasto incendio distrugge il tetto di una villa FOTO

A Barlassina nella tarda serata di ieri, sabato 12 dicembre, un vasto incendio ha distrutto il tetto di una villa. Impegnati i Vigili del fuoco per sei ore.

Vasto incendio distrugge il tetto di una villa

Nella tarda serata di ieri, sabato 12 dicembre, intorno alle 23 si è sviluppato un vasto incendio che ha distrutto il tetto di un’abitazione a Barlassina. Le fiamme si sono sviluppate in un immobile di due piani fuori terra in corso Marconi. Sul posto si sono portate le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza, in particolare due Aps di Seregno, una di Lazzate oltre ad autobotte e carro soccorso, il mezzo di elevazione Atrid di Desio e l’autoscala di Carate Brianza.

Ingenti i danni all’immobile

L’incendio di vaste proporzioni ha provocato notevoli danni alla copertura dell’edificio di corso Marconi: le fiamme hanno distrutto circa trecento metri quadrati di tetto. Durante le operazioni di soccorso sono stati evacuati due appartamenti ma, per fortuna, non si sono registrati feriti o intossicati fra i residenti. Sul posto, oltre all’ingente spiegamento di pompieri per neutralizzare le fiamme, sono accorsi anche i sanitari del 118 della Croce Rossa di Lentate sul Seveso e la Polizia stradale per le operazioni di viabilità. L’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza si è concluso dopo sei ore. Nella stessa serata di sabato, un altro intervento dei pompieri ad Agrate ma di portata minore.

