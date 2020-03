A Seregno incendio sul tetto di un’abitazione in via Lambro. Per oltre tre ore impegnati i Vigili del fuoco per domare le fiamme, non si registrano feriti.

Incendio sul tetto di un’abitazione

Incendio sul tetto di un’abitazione al civico 20 di via Lambro a Seregno, a breve distanza dalla Superstrada Lecco – Milano. Le fiamme si sono sviluppate nella prima metà della mattinata di oggi, venerdì 27 marzo. Sul posto dalle 8.30 è stato impegnato il personale del Comando provinciale di Monza.

L’intervento dei Vigili del fuoco

In via Lambro per circa tre ore hanno operato i Vigili del fuoco con l’autopompa delle caserme di Seregno e Desio oltre all’autoscala proveniente da Desio. Sul posto anche i volontari del distaccamento di Seregno che hanno utilizzato il carro ventilazione e i volontari in arrivo dalla caserma di Carate con il carro soccorso.

Non si segnalano feriti

Intorno alle 11 l’incendio scoppiato nella casa vicino alla Valassina è stato completamente spento. Non si segnalano feriti fra i residenti dell’abitazione. Il fuoco ha danneggiato una porzione del tetto con le travi in legno. Ieri si era registrato un altro intervento dei Vigili del fuoco a Nova Milanese, leggi qui.

