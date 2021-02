Incendio in un deposito a Concorezzo: muore un cane

Intervento dei Vigili del fuoco questa mattina, martedì 9 febbraio, in via Kennedy, a Concorezzo, per un incendio in un deposito attrezzi, non lontano dal parco Aldo Moro.

Incendio tra Agrate e Concorezzo: intervengono i pompieri

Questa mattina alle 7.30 due squadre dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute a Concorezzo, in via Agrate, per un incendio in un magazzino adibito a deposito di attrezzi da lavoro.

Tra le fiamme purtroppo ha perso la vita un cane, probabilmente un dobermann, che si trovava all’interno del locale. Sul posto, dopo la chiamata al 115, sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco provenienti da Monza e Vimercate oltre alla Polizia locale di Concorezzo. Le cause che hanno provocato le fiamme sono ancora da chiarire.