Nella notte

Incendio distrugge tre auto in sosta

In via Alberti impegnati i Vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago per neutralizzare le fiamme. Indagano le forze dell'odine sull'origine del rogo

Incendio distrugge tre auto in sosta
Nova Milanese
Pubblicato:

Nella notte scorsa, verso le 3 di martedì 12 agosto, a Nova Milanese un incendio ha distrutto tre auto che erano regolarmente parcheggiate in via Battista Alberti. Sul posto sono accorse le squadre del Comando di Monza e Brianza, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza il luogo.

incendio1
Foto 1 di 2
incendio2
Foto 2 di 2

Incendio distrugge tre auto in sosta

Nella notte hanno operato un’autopompa serbatoio proveniente dal distaccamento di Desio e un’autobotte pompa in arrivo da Bovisio Masciago. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sull'origine del rogo. La notte precedente si era registrato un analogo incendio in via Alfieri a Desio, neutralizzato dall'intervento dei pompieri di Desio e Bovisio, nel quale sono andate distrutte tre vetture, fra cui una Panda e una Punto.

Tu cosa ne pensi?
Necrologie
  • Registrazione tribunale Iscrizione nr.14/2021 del 29/04/2021 Tribunale di Monza
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamonza.it
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151