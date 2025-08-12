Nella notte

In via Alberti impegnati i Vigili del fuoco di Desio e Bovisio Masciago per neutralizzare le fiamme. Indagano le forze dell'odine sull'origine del rogo

Nella notte scorsa, verso le 3 di martedì 12 agosto, a Nova Milanese un incendio ha distrutto tre auto che erano regolarmente parcheggiate in via Battista Alberti. Sul posto sono accorse le squadre del Comando di Monza e Brianza, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza il luogo.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Incendio distrugge tre auto in sosta

Nella notte hanno operato un’autopompa serbatoio proveniente dal distaccamento di Desio e un’autobotte pompa in arrivo da Bovisio Masciago. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi sull'origine del rogo. La notte precedente si era registrato un analogo incendio in via Alfieri a Desio, neutralizzato dall'intervento dei pompieri di Desio e Bovisio, nel quale sono andate distrutte tre vetture, fra cui una Panda e una Punto.