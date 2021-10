Incidente con la moto, 16enne gravissimo

Seregno

Nel pomeriggio il violento impatto contro un'auto in corso Matteotti. Il minorenne trasportato all'ospedale di Monza in condizioni molto critiche.

Incidente fra auto e moto, 16enne gravissimo

A Seregno un grave incidente all'intersezione fra corso Matteotti e via Vignoli verso le 16.50 di questo pomeriggio, martedì 19 ottobre. Coinvolte una moto condotta da un 16enne residente in città e un'auto, modello Mercedes, sulla quale viaggiava una 45enne di nazionalità italiana e la figlia di 7 anni. Secondo le prime informazioni raccolte, la vettura percorreva via Vignoli e impegnava l'intersezione per proseguire nel secondo tratto della stessa strada: il veicolo ha colliso con la moto diretta verso piazza Prealpi. Violento l'impatto sulla fiancata destra dell'auto, con i finestrini in frantumi. Le condizioni del motociclista sono subito apparse molto serie e hanno richiesto un intervento sanitario di rianimazione, operato da personale laico in transito e poi proseguito dai medici del 118.

I soccorsi per il centauro 16enne

In corso Matteotti sono giunte l'Automedica di Desio, le ambulanze dell'Avis Meda e di Seregno Soccorso per prestare assistenza al minorenne, che era incosciente. Intubato dal personale del 118, è stato poi trasportato in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Nessuna seria conseguenza per la mamma e la bambina a bordo della Mercedes. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale, sotto il coordinamento del vicecommissario Vergani, per i rilievi del sinistro e per regolare la circolazione. La conducente dell'autovettura è stata sottoposta a tutti gli accertamenti di idoneità alla guida, con esito negativo. Domenica un altro incidente in città, con conseguenze non gravi.