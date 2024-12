Incidente a Besana, la vittima è l'ex titolare di "Riva Bomboniere"

E' Maurizio Riva, 64 anni, commerciante oggi in pensione, la vittima del tragico incidente avvenuto sabato mattina a Montesiro, frazione di Besana in Brianza. Morto anche il cane che teneva al guinzaglio.

L'incidente in via De Gasperi

Freddo o sole cocente, pioggia o vento, non c’era giorno in cui Maurizio Riva non uscisse con il suo adorato cane per una passeggiata. Lo aveva fatto anche sabato mattina. Purtroppo nessuno dei due è più tornato a casa: sono morti entrambi.

L'incidente è successo intorno alle 10 in via De Gasperi a Montesiro, all’altezza della strada sterrata che porta all’azienda agricola «Ballabio». La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia locale ma da quanto è stato possibile ricostruire pare che Riva e il suo cane stessero attraversando la strada quando un’auto condotta da un 29enne besanese, proveniente dal centro della frazione, ha travolto l’animale e successivamente il suo padrone, trascinato dal guinzaglio che stringeva in mano.

Denunciato l'automobilista

Data la gravità delle condizioni del 64enne, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso oltre che dell'ambulanza della Croce Bianca di Besana. Ambedue i mezzi di soccorso sono stati attivati in codice rosso. Trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, Riva è spirato a causa dei traumi subiti. Non ce l’ha fatta nemmeno il suo cane. Sul posto, impegnati a regolare il traffico e definire la dinamica di quanto accaduto, anche i Carabinieri della stazione di via San Camillo e gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Massimo Bassani che hanno denunciato per omicidio stradale il giovane automobilista.

Storico commerciante

Classe 1960, Riva risiedeva con la moglie Elena e il figlio Niccolò in via Cairoli, al Menzonigo, nella frazione di Villa Raverio, in questi giorni di lutto comprensibilmente chiusi nel loro dolore. Oggi in pensione, per quattro decadi era stato l’anima dello storico negozio di bomboniere di via dei Mille, al confine tra i comuni di Casatenovo e Monticello, aperto proprio sotto la casa in cui era cresciuto. Un punto di riferimento per generazioni di casatesi e non solo, tanto che non era difficile vedere entrare una coppia di giovani sposi desiderosi di fare acquisti in vista del fatidico «sì» nello stesso negozio nel quale si erano riforniti i genitori e prima ancora i nonni. Nel febbraio del 2021, per Riva era arrivato il momento del meritato riposo e aveva passato il testimone al giovane Alessandro Longo.

«Un gran lavoratore, un’anima buona», lo descrive chi lo conosceva.

La cerimonia funebre sarà officiata domani, martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, alle 10,30, nella chiesa di Villa Raverio.