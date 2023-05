Incidente a Bovisio, è morta la ragazza di 27 anni. E' spirata all'ospedale Niguarda la giovane che era rimasta gravemente ferita nel violento schianto di giovedì sera sulla Saronno-Monza

Il violento schianto

Non ce l'ha fatta la giovane di 27 anni che giovedì sera, pochi minuti prima della mezzanotte era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente sulla Saronno-Monza sul territorio di Bovisio Masciago. La ragazza, residente a Cislago, in provincia di Varese, viaggiava come passeggero su una moto Honda Cbr insieme a un giovane di Bovisio Masciago, anche lui 27enne, che era alla guida.

E' spirata in ospedale

Dopo aver tamponato l'auto che li precedeva in direzione Saronno, i due motociclisti sono stati sbalzati dal sellino per diversi metri. Entrambi sono stati portati al Pronto soccorso in codice rosso ma a destare maggiore preoccupazione erano le gravissime ferite riportate dalla ragazza. In seguito al ricovero all'ospedale Niguarda le sue condizioni sono precipitate e per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare. Al momento non è ancora nota la data dei funerali della giovane.

Sta meglio il ragazzo che era alla guida

Il 27enne bovisiano che era alla guida della moto sta meglio e il giorno dopo l'incidente è stato dimesso dall'ospedale di Varese dove era stato accompagnato dall'elisoccorso.