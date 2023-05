Violento scontro tra auto moto a Bovisio, gravi due 27enni. E’ successo sulla Monza-Saronno, ieri sera, giovedì: atterrato anche l’elisoccorso

Gravissimo incidente ieri sera, giovedì 4 maggio, sulla Monza-Saronno, all’altezza del ponte di corso Milano a Bovisio Masciago: è intervenuto anche l’elisoccorso. Due giovani di 27 anni, un ragazzo di Bovisio Masciago e una ragazza di Cislago, che viaggiavano su una moto, sono stati accompagnati all’ospedale in codice rosso. Da quando è stato possibile apprendere finora, alle 23,50 circa, la moto che procedeva in direzione di Saronno, per cause ancora da accertare, avrebbe impattato contro un’auto che la precedeva nel medesimo senso di marcia.

Le condizioni dei due centauri sono sembrate subito gravi: sul posto si sono precipitati due ambulanze, la Croce rossa di Varedo e la Croce Bianca di Cesano Maderno, insieme all’auto medica. Per soccorrere i feriti è atterrato anche l’elisoccorso.

Dopo le prime cure prestate sul posto, la corsa in ospedale in codice rosso per entrambi: lui è stato accompagnato dall’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese, lei al Pronto soccorso del Niguarda. Solo qualche contusione invece per l’automobilista. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilievi del caso, spetterà a loro di ricostruire l’esatta dinamica del violento incidente.