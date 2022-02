Incidente a Brugora, giovane soccorso in codice rosso

Besana

E' successo ieri sera, mercoledì, lungo la provinciale tra Besana e Correzzana

E' stato soccorso in codice rosso il giovane coinvolto nell'incidente avvenuto ieri sera, mercoledì 16 febbraio 2022, a Brugora, località di Besana in Brianza al confine con Correzzana.

Incidente a Brugora

Erano passate da venti minuti le 20 quando un 21enne, casa a Lesmo, stava percorrendo via Cavour. Arrivato nel tratto alberato della provinciale, caratterizzato da una serie di curve e asfalto viscido, ha perso il controllo dell'auto sulla quale viaggiava, una Peugeut 206, andando a sbattere contro un muretto per poi finire ribaltato in mezzo alla strada. Sul posto è giunta a sirene spiegate l'ambulanza di Seregno Soccorso, inizialmente attivata in un preoccupante codice rosso, quello di massima gravità. A Brugora sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza e i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il mezzo e a mettere in sicurezza via Cavour.

Trasportato al San Gerardo

Dopo le prime cure, le condizioni del 21enne sono parse meno gravi di quanto temuto inizialmente, tanto che il giovane lesmese è stato infine trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dove è rimasto in osservazione fino a questa mattina, giovedì, per le escoriazioni riportate.