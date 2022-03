Incidente a Calò, chiesto l'intervento dell'elisoccorso

Besana

E' stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso questo pomeriggio, mercoledì 23 marzo, in seguito ad un incidente che si è verificato a Calò, frazione di Besana in Brianza.

Mancavano dieci minuti alle 17 quando un incidente ha visto coinvolti un'auto e una moto in via Lovati a Calò di Besana in Brianza, non lontano dall'oratorio della frazione. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale di emergenza e urgenza, un ragazzo di soli 17 anni è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta l'ambulanza dell'Avis Meda, attivata in codice giallo. E' stato chiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Como.

Fortunatamente le condizioni del ragazzo sono in seguito migliorate, tanto che l'elisoccorso è ripartito vuoto. Il codice di intervento del personale medico è passato da giallo a un più rassicurante verde. In via Lovati si sono portati anche i Carabinieri.

Quella di oggi è stata una giornata nera per le strade besanesi. Nel primo pomeriggio, infatti, viale Kennedy è stato chiuso dai Vigili per un sinistro tra due veicoli.