Incidente a Cesano Maderno, 20enne in Terapia intensiva

E' ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Gerardo di Monza il 20enne di Ceriano Laghetto vittima, nel pomeriggio di ieri, di un gravissimo incidente stradale a Molinello di Cesano Maderno. La prognosi è riservata.

Incidente, 20enne in Terapia intensiva

Il sinistro è avvenuto intorno alle 17.15 in via Molino Arese, non lontano da piazza Monte Bianco e ha coinvolto un furgone per il trasporto di persone con disabilità e una moto sulla quale viaggiava il 20enne di Ceriano Laghetto. Ancora da chiarire le cause dello scontro tra i due mezzi che purtroppo ha avuto conseguenze particolarmente critiche per il giovane motociclista.

Motociclista incastrato sotto il furgone

Dopo l'urto tra moto e furgoncino, che procedevano sulla stessa corsia di marcia, in direzione del centro città, il conducente del motociclo è rimasto incastrato sotto il furgone, impossibilitato a muoversi. I Vigili del Fuoco intervenuti da Desio e da Seregno con un'autopompa e un carro fiamma hanno dovuto utilizzare dei cuscini di sollevamento pneumatici ad alta pressione per estrarlo.

Soccorsi attivati in codice rosso

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso: in via Molino Arese sono arrivati i volontari di Seregno soccorso con l'ambulanza e l'automedica. Gli operatori del 118 hanno purtroppo confermato la criticità della situazione tanto che il ragazzo è stato caricato sull'autolettiga e trasportato al San Gerardo in codice di massima gravità. Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza avrebbe riportato traumi multipli. Oggi, mercoledì 7 febbraio, si trova ricoverato in Terapia intensiva, in prognosi riservata.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale di Cesano: gli agenti si sono occupati dei rilievi del sinistro che saranno utili a ricostruire con precisone la dinamica dello scontro.