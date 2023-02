Incidente a Lentate, intervengono anche i pompieri

Incidente a Lentate sul Seveso, poco dopo la mezzanotte di domenica 26 febbraio 2023.

Incidente tra via Manzoni e via Alfieri a Lentate

Lo schianto è avvenuto in via Manzoni, il lungo rettilineo che collega Lentate a Lazzate, spesso teatro di incidenti, all'altezza di via Vittorio Alfieri.

Schianto tra due vetture

A rimanere coinvolte due vetture. Per i rilievi di rito sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Sul posto sono accorsi anche i soccorritori del 118, con due ambulanze della Croce Bianca di Cesano Maderno e della Croce Rossa di Lentate e un'automedica.

Foto 1 di 5 Foto 2 di 5 Foto 3 di 5 Foto 4 di 5 Foto 5 di 5

Intervenuti anche i pompieri

Per supportare il soccorso sanitario delle tre persone coinvolte e provvedere alla messa in sicurezza delle vetture in via Manzoni è intervenuta anche una squadra del distaccamento di Lazzate dei Vigili del Fuoco.

Tre persone coinvolte, fortunatamente nessun ferito grave

Tre le persone coinvolte, una 22enne, un 41enne e un 58enne. Fortunatamente nessuno dei feriti è grave.