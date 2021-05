Incidente auto moto a Giussano: paura per un 48enne. L’incidente è avvenuto in via Catalani intorno alle 13.30. Sul posto ambulanza e automedica.

Incidente auto moto a Giussano: paura per un 48enne

Sono settimane davvero pesanti dal punto di vista degli incidenti stradali, specie per quanto riguarda i sinistri che coinvolgono motociclisti. Oggi l’ennesimo scontro è avvenuto a Giussano, in via Catalani, poco prima delle 13.30.

Per alcuni minuti si sono temute serie conseguenze per un 48enne rimasto coinvolto nell’impatto. Dopo la chiamata al 112 infatti i mezzi di soccorso, l’ambulanza proveniente da Besana e l’automedica, sono arrivate sul posto in codice rosso. L’allarme fortunatamente è rientrato poco più tardi quando, a seguito degli accertamenti medici, l’intervento è stato derubricato in codice verde.

Sul posto, all’altezza del civico 102 di via Catalani, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Giussano che hanno effettuato i rilievi al fine di chiarire con esattezza la dinamica del sinistro.