Incidente davanti alla farmacia, il sindaco soccorre i feriti

Incidente a Barlassina in via Milano, davanti alla farmacia. Il sindaco, Paolo Vintani, è il primo a intervenire e soccorrere i feriti. Lo scontro è avvenuto intorno alle sette di domenica, 21 giugno.

Scontro in via Milano a Barlassina

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale in via Milano che ha coinvolto due autovetture. Per cause in fase di accertamento i due veicoli sono entrati in collisione.

Tre i feriti

Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza l’APS ( Autopompa serbatoio) da Lazzate e il carro fiamma da Seregno volontari. Risultano coinvolti tre feriti di 22, 25 e 38 anni trasportati in codice verde agli ospedali San Gerardo di Monza e Pio XI di Desio da due ambulanze attivate dal servizio regionale di emergenza e urgenza Areu. Presenti i Carabinieri per i rilievi del caso.