Tragedia

Giuseppe Brivio nella tarda serata di sabato, mentre era in sella alla sua moto, ha travolto due giovani a piedi: uno di loro, Matteo Pampolini, non ce l'ha fatta.

Era domiciliato ad Albiate il motociclista 54enne Giuseppe Brivio, deceduto a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nella tarda serata di sabato 21 maggio. Il sinistro, in cui purtroppo ha perso la vita anche un giovane di 19 anni, Matteo Pampolini, residente a Barzanò, è avvenuto a Cassago Brianza. Entrambi, il 54enne e il ragazzo, sono deceduti all'arrivo in ospedale.

Incidente di Cassago, il motociclista deceduto era domiciliato in Brianza

Come raccontano o colleghi di PrimaMerate.it l'incidente è avvenuto in via Nazario Sauro a Cassago: erano trascorse da poco le 22 quando Brivio, in sella alla sua Harley Davidson, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della moto che ha travolto due ragazzi a piedi. I medici hanno prestato immediatamente e lungamente le cure al motociclista di 54 anni e a uno dei ragazzi travolti, Matteo Pampolini, che sono stati rianimati e stabilizzati sul posto e poi trasferiti in autoambulanza in codice rosso, l'uno all'ospedale di Merate e l'altro di Lecco. Troppo gravi però le ferite riportate: entrambi sono deceduti all'arrivo in ospedale.

L'altro ragazzo investito, che era insieme al 19enne, è un 21enne residente a Veduggio con Colzano: il giovane è rimasto ferito lievemente ed è stato trasportato in ospedale a Lecco in codice verde.

Toccherà ora ai carabinieri della Compagnia di Merate, intervenuti sul posto, ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.