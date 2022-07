Incidente nella notte, 52enne in prognosi riservata

Incidente fra due auto nella serata di sabato in via Longoni a Barlassina. Ferito gravemente un 52enne, trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata.

Grave incidente in via Longoni

Nella serata di sabato, 9 luglio, verso le 22.40 un grave incidente a Barlassina, all'altezza del civico 152 di via Longoni. Una Volkswagen Up! condotta da un 52enne brianzolo ha urtato lateralmente una Bmw Serie 1, condotta da un 28enne anch’egli brianzolo: quest'ultimo stava effettuando una manovra di svolta a sinistra e non si è accorto del sopraggiungere dell'autovettura proveniente da destra, verosimilmente a una velocità molto elevata.

52enne in prognosi riservata

Il 52enne, a causa dell'impatto, è stato sbalzato fuori dal veicolo per poi finire all'interno del locale Osteria Garibaldi. Nell'incidente ha riportato gravi ferite, per le quali è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale "Niguarda" di Milano. Risulta tuttora ricoverato nel reparto di Neurorianimazione in prognosi riservata. Illesi i passeggeri dell'altro veicolo coinvolto nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso, che hanno messo in sicurezza la zona, deviato il traffico ed effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Il 52enne è stato assistito dal personale del 118, accorso con l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso, prima del trasporto all'ospedale.