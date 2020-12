Incidente in monopattino: peggiorano le condizioni del 44enne soccorso a Meda

Sarebbero peggiorate le condizioni del 44enne soccorso nel pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, a Meda dopo un incidente in monopattino.

Incidente in monopattino a Meda

In base a quanto è stato possibile ricostruire l’uomo, residente a Meda, si trovava alla guida del suo monopattino quando, nel percorrere via Piave in direzione dell’ingresso della superstrada ss35, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del citato veicolo e dopo aver zigzagato e invaso la carreggiata opposta, è fuoriuscito dalla sede stradale andando a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione sita all’altezza del civico n.40.

Il 44enne è stato soccorso da personale del “118” e trasportato – in “codice giallo” mutato poi in “codice rosso” – in autoambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Gerardo” di Monza. Nel corso del tardo pomeriggio, a causa dell’aggravarsi della situazione per il trauma riportato, l’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva e attualmente si trova in neurochirurgia con prognosi riservata. L’Arma di Meda, intervenuta sul posto per i primi accertamenti del caso, ha richiesto di effettuare l’esame volto ad appurare l’eventuale presenza di alcol nel sangue al momento dell’accaduto.

