Incidente in moto, grave un 37enne di Caponago

Un motociclista ha investito una donna sulle strisce a Villa d'Almè, entrambi sono rimasti feriti. Grave un 37enne di Caponago.

Grave un 37enne

Traffico paralizzato ieri pomeriggio (sabato 28 agosto) per un'ora e mezza lungo la strada statale 470 della Val Brembana a causa di un brutto incidente stradale avvenuto più a valle, a Villa d’Almè. In direzione di Bergamo si è formata una lunga coda di automobili, visto che il traffico era già di per sé molto intenso a causa dei tifosi nerazzurri diretti allo stadio per assistere ad Atalanta-Bologna, in programma alle 18.30. Dalle prime informazioni raccolte una motocicletta, guidata da un 37enne di Caponago, in fase di sorpasso ha investito un’anziana di 70 anni che stava attraversando la strada in corrispondenza del passaggio pedonale. L’incidente si è verificato una decina di minuti dopo le 15 ed entrambi sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati all'ospedale Papa Giovanni XXIII e al San Gerardo di Monza.

Traffico in tilt

La notizia è subito rimbalzata sui gruppi social, dove sono stati in molti a segnalare come dopo i ponti di Sedrina la circolazione fosse completamente paralizzata; i veicoli incolonnati sono arrivati fino all’altezza di Zogno. La viabilità è stata interrotta in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso dei feriti e tutto è rimasto bloccato anche in direzione opposta, verso la valle. Intorno alle 16.40 gli automobilisti hanno ripreso a circolare. A Villa d’Almè si sono precipitate in codice rosso (ossia la gravità massima) almeno tre ambulanze e un’automedica, ma alcuni testimoni riferiscono di aver visto cinque ambulanze e due automediche. Data la gravità della situazione è stato allertato anche l’elisoccorso, decollato da Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

