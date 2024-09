Incidente in quod: sabato i funerali del dentista a Desio

Si svolgeranno sabato, 7 settembre, nella basilica di Desio alle 14.30 i funerali di Diego Lops, 49 anni, stimato medico odontoiatra residente a Giussano vittima di un tragico incidente in quod, proprio a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

Funerali a Desio

E' stato fissato per sabato pomeriggio nella basilica di Desio, città d'origine, l'ultimo saluto al noto medico dentista Diego Lops, vittima del brutto incidente che si è verificato sabato mattina a Giussano, all'altezza di via Piave. Lo scontro tra la Fiat Panda e il quod, su cui viaggiava insieme alla compagna e collega di lavoro, Magda, 47 anni, è avvenuto a poche centinaia di metri dall'abitazione del professionista che viveva in via Addolorata.

La donazione, come la sorella

Lops è deceduto martedì all'ospedale Niguarda di Milano dove era arrivato sabato in tarda mattina, già in gravissime condizioni. Sottoposto ad un delicato intervento alla testa è rimasto in rianimazione, in prognosi riservata fino a quando il suo quadro clinico è peggiorato e non c'è più stato nulla da fare. I genitori del dentista, che era molto conosciuto e stimato, hanno acconsentito all'espianto degli organi. Così come avevano già fatto anni fa, quando era morta la figlia, Maria Grazia Lops, di soli 13 anni. Il papà del dentista, Sandro Lops, è infatti vice presidente Aido a Desio.

Le condoglianze dell'Aido e del sindaco di Desio

Grande il cordoglio che in questi giorni si sta dimostrando a tutta la famiglia. Condoglianze sono state espresse ai genitori dal presidente dell'Aido di Desio, Francesco Sicurello e anche dal sindaco di Desio, Simone Gargiulo.

"Il direttivo e tutti i soci volontari dell'Aido di Desio sono vicini al vicepresidente Sandro Lops e alla moglie Elvira per la tragica ed immatura scomparsa del loro caro figlio Diego, professore all'Università Statale di Milano ed odontoiatra di fama internazionale".

Messaggio di vicinanza anche dal primo cittadino.