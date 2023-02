Ambulanza, automedica e Polizia stradale sono accorsi, poco prima delle 17.30, sulla Statale 36 dove si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto.

Incidente in Statale 36 tra Lissone e Desio

In base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto nel tratto tra Lissone/Muggiò e Lissone/Desio Sud, in direzione Lecco. Mentre resta da chiarire la dinamica dell'impatto tra i due veicoli quel che è certo è che i soccorsi si sono resi necessari per una 49enne.

Sul posto si sono portati i volontari della Croce verde lissonese che hanno appunto prestato le prime cure alla donna, poi trasportata in ospedale in condizioni serie ma fortunatamente non gravissime. Gli agenti della Polizia stradale sono invece al lavoro per i rilievi di rito che saranno utili a chiarire le modalità dello scontro.

Possibili code

Dato l'orario, già particolarmente critico per la viabilità, non si escludono rallentamenti in direzione Lecco proprio a causa del sinistro stradale.