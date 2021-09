Incidente in Valassina: è morto il giovane caduto ieri in moto

Non ce l'ha fatta Roberto Carlo Frigerio, 25 anni residente a Verano, vittima di un terribile incidente, ieri pomeriggio, sulla Statale 36. Il giovane è deceduto in serata, dopo la caduta in moto nel tratto Seregno-San Salvatore.

L'incidente

Il tragico incidente è avvenuto giovedì intorno alle 14: il giovane centauro era in sella alla sua moto, in direzione Milano, prima dell'uscita Seregno sud, quando è volato rovinosamente oltre il guard-rail nel prato a lato della pista ciclabile. Un impatto molto violento. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Sul posto sono state inviate l'ambulanza, l'automedica in codice rosso e anche l'elisoccorso proveniente da Bergamo.

La corsa in ospedale

Il veranese è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Desio, in condizioni disperate. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 25enne è deceduto qualche ora dopo il ricovero. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell'incidente.