Incidente notturno, denunciato 36enne in stato di ebbrezza alcolica

Seregno

Incidente notturno all'incrocio fra via Colzani e via Edison in zona Sant'Ambrogio a Seregno. Ferita una 29enne seregnese, denunciato un 36enne risultato positivo all'etilometro.

Incidente notturno all'incrocio

Poco prima della una della notte scorsa, a Seregno i Carabinieri del Radiomobile sono intervenuti all’incrocio tra via Colzani e via Edison per un incidente stradale provocato dal mancato rispetto delle precedenze con il semaforo lampeggiante: coinvolte una Fiat Grande Punto condotta da un 36enne seregnese e una Fiat Sedici guidata da una 29enne, anche lei residente in città. Sul posto, oltre ai militari della Compagnia locale, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino e il personale del 118, che ha provveduto a trasportare la donna al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio, in codice verde. Nell'occasione sono stati condotti gli accertamenti del caso, compresi quelli ematici relativi all’eventuale presenza di sostanze alcoliche o stupefacenti (gli esiti saranno disponibili nei prossimi giorni).

Il conducente in stato di ebbrezza alcolica

Il 36enne, illeso, è stato sottoposto al test etilometrico ed è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre 1,6 g/l: è stato quindi denunciato all’Autorità giudiziaria. Nell'incidente non si sono registrati altri feriti, né altri mezzi coinvolti. Gravemente danneggiate tre colonnine della Telecom e della rete elettrica di RetiPiù, messe in sicurezza dal personale tecnico preposto giunto sul luogo del violento impatto. Anche nei giorni scorsi, diversi i controlli dell'Arma locale per prevenire l'eccesso di alcol e sostanze stupefacenti.