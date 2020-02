Incidente mortale al crossodromo, oggi il funerale di Tommy

Incidente mortale al crossodromo, oggi a Cesano Maderno il funerale di Tommaso Spinelli.

Oggi a Cesano il funerale di Tommaso

Si svolgerà oggi, mercoledì 26 febbraio, alle 15, nella chiesa della Sacra Famiglia di Cesano Maderno, il funerale di Tommaso Spinelli, per tutti Tommy. Diciannove anni, appassionato di motocross, è morto sabato 22 febbraio 2020 mentre si allenava sulla pista da cross del Ciglione della Malpensa. Sarà una cerimonia privata, a cui potranno partecipare solo i parenti stretti, per via delle disposizioni regionali in merito alla diffusione del Coronavirus. Il funerale sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della comunità pastorale Santissima Trinità La Rete

Cerimonia privata causa Coronavirus

Ieri il parroco don Romeo Cazzaniga ha scritto una lettera aperta con le indicazioni per il funerale:

“L’Arcivescovo ci chiede di recepire le indicazioni di chi è preposto alla tutela della salute pubblica. Il sindaco si è interfacciato con la prefettura di Monza per verificare la fattibilità di soluzioni alternative proposte dalla parrocchia e dalla famiglia, fra le quali la celebrazione del funerale in spazi aperti, ma tale proposta non è stata accettata, perché non sono previste deroghe all’ordinanza regionale della Lombardia in vigore”.

In tantissimi da ieri, quando all’azienda di famiglia, sulla Nazionale dei Giovi, è stata allestita la camera ardente, si stanno stringendo attorno a mamma Daniela, a papà Silvio e alla sorella Nicole. Chi non potrà entrare in chiesa, oggi, potrà seguire il funerale in diretta Facebook sulla pagina della comunità pastorale Santissimi Trinità. Solare, simpatico e generoso, Tommy aveva tantissimi amici, non solo nel mondo del motocross, che era la sua grande passione.

“Ciao Tommy, corri forte anche lassù”

Da due anni Tommaso Spinelli era tesserato al Motoclub Gorlese. Una società ora in lutto per “un compagno di sgasate che ci ha lasciato improvvisamente a seguito di una brutta caduta sulla pista del Ciglione della Malpensa”. La pagina social del Gorla Mk Park, il circuito da motocross gestito dal Motoclub Gorlese Mario Colombo, sabato ha pubblicato un fiocco nero come foto profilo. Il segno di un lutto per la vita spezzata di un giovane con il motocross nel cuore. Un tesserato, certo, ma prima di tutto un amico. “Riposa in pace Tommy, corri forte anche lassù” il messaggio.