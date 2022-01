Incidente mortale sul lavoro a Besana, la vittima è un cinquantenne di Casatenovo

Ecco chi e'

L'uomo stava lavorando in un cantiere in via della Fontana, nella frazione di Cazzano

E' Stefano Anastasio, classe 1971, la vittima dell'incidente sul lavoro avvenuto questo pomeriggio, martedì 11 gennaio 2022, a Besana in Brianza. L'uomo risiedeva a Casatenovo, nel Lecchese, dove ha sede anche l'impresa edile per la quale lavorava. Lascia la moglie e due figli.

L'infortunio a Cazzano

L'infortunio è avvenuto poco dopo le 15.30; il 50enne stava lavorando in un cantiere in via della Fontana, nella frazione di Cazzano, quando, per cause da chiarire, sarebbe rimasto schiacciato dalla cabina di un escavatore.

Le condizioni del 50enne sono apparse immediatamente gravissime.

Dopo la chiamata ai soccorsi sul posto si sono portati tempestivamente i volontari di Avps Vimercate e l'elisoccorso fatto alzare in volo da Como e atterrato in un campo poco distante. Nonostante l'arrivo immediato dei soccorsi purtroppo per il 50enne non c'è stato nulla da fare.

Toccherà ora agli agenti della Polizia locale di Besana ricostruire con esattezza la dinamica dell'infortunio mortale.

Il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Besana in Brianza ha affidato ai social il suomessaggio di cordoglio.

"Oggi è una giornata triste per la nostra Città - ha scritto - Una persona è mancata mentre lavorava. Ringrazio i soccorritori e anche i cittadini di Cazzano che hanno cercato di prestare soccorso. A nome della nostra comunità mando le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi. Questo è il momento del dolore e del rispetto".

Il duro intervento della Cgil

"Oggi piangiamo uno dei nostri. E questo 2022 non poteva iniziare nel modo peggiore: dopo il grave infortunio di settimana scorsa a Ornago, oggi dobbiamo prendere atto del decesso di un lavoratore caduto in un cantiere edile di Besana in Brianza. Partecipiamo al dolore della famiglia e chiediamo alle autorità di fare luce sulla reale dinamica dell’incidente mortale”.

A intervenire duramente sull’accaduto è Giulio Fossati, segretario della Cgil di Monza e Brianza, che nel tardo pomeriggio si è recato sul cantiere insieme ai sindacalisti della Fillea Brianza, la categoria che per la Cgil tutela e rappresenta i lavoratori edili.

"Un lavoratore di cinquant’anni, dipendente in un cantiere gestito dalla Sassella Costruzioni – spiega Fossati – Un lavoratore che questa sera non tornerà dai suoi cari. Ci mettiamo a disposizione della famiglia; se dovesse essere necessario, anche con il supporto tecnico e legale dei nostri esperti”, continua Fossati.

“Siamo stanchi di stilare comunicati di cordoglio: vorremmo che le istituzioni agissero per aumentare i controlli e migliorare la formazione in tutti i luoghi di lavoro”.

Gli fa eco Gian Franco Cosmo, segretario generale della Fillea Cgil Brianza: “Non possiamo più andare avanti così, è ora di istituire il reato di omicidio sul lavoro. Ci sono molti imprenditori onesti, ma se non finiscono in galera i responsabili, in questo Paese non cambierà mai nulla”.