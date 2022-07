Incidente in moto, due giovani in ospedale. Lo schianto nel pomeriggio in via Monti a Seregno: feriti un centauro di 27 anni e la trasportata di 19 dopo l'impatto con un'auto.

Incidente in moto con due feriti

A Seregno incidente in via Monti, all'altezza del civico 32, poco prima delle 14.30 di oggi, giovedì 14 luglio. Coinvolte un'auto, modello Bmw X2, e una Kawasaki Z900 sulla quale viaggiavano il conducente 27enne e la trasportata 19enne, entrambi seregnesi. La collisione al centro della carreggiata, mentre la vettura era in procinto di svoltare a sinistra per immettersi in via Parigi e la moto procedeva nella stessa direzione di marcia.

I soccorsi del personale del 118

A causa del violento impatto, la moto è finita contro il muro perimetrale di un'azienda sul lato opposto della strada, mentre i due giovani centauri sbalzati dalla sella sono caduti a terra, finendo sul marciapiede ad alcuni metri di distanza. Sul posto è accorso il personale del 118 con le ambulanze della Croce Bianca di Besana e di Seregno Soccorso, oltre alla Polizia Locale per i rilievi. Illeso il conducente della Bmw. I due motociclisti sono stati trasportati all'ospedale in codice giallo. Nei giorni scorsi un altro sinistro in città.