Sirene di notte

Il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte sulla Sp 2. Altro incidente nella serata di ieri ad Arcore.

Un solo intervento di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza. Un 38enne è stato trasportato in ospedale a seguito di un incidente a Concorezzo.

Incidente nella notte a Concorezzo, soccorso un 38enne

In base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato poco dopo la mezzanotte sulla Sp 2 la strada di collegamento tra Concorezzo e Vimercate. Per cause ancora in corso d'accertamento il mezzo su cui viaggiava il 38enne è finito contro un ostacolo ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza.

Sul posto si sono portati i volontari della Croce rossa di Brugherio, assieme ai Carabinieri. I soccorritori, arrivati in codice giallo, hanno fortunatamente escluso serie conseguenze per il 38enne trasportandolo al San Gerardo per ulteriori accertamenti in codice verde.

Scontro tra auto ad Arcore

Nella serata di ieri invece segnaliamo un incidente tra due auto avvenuto sulla Sp 58 ad Arcore. In questo caso sono quattro le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica sul posto: due ragazze di 17 e 18 anni, una donna di 51 e un uomo di 88. Nessuno è rimasto ferito in modo serio e le due ambulanze giunte sul posto sono ripartite verso gli ospedali di Monza e Vimercate in codice verde. I rilievi del sinistro sono invece stati affidati ai Carabinieri Compagnia di Monza.