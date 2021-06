Incidente nella notte a Ceriano Laghetto. Mancavano pochi minuti alle quattro quando si è verificato il sinistro che ha coinvolto anche un mezzo pesante. Un 42enne è finito al Niguarda in codice giallo.

Incidente nella notte con un mezzo pesante coinvolto

In base a quanto è stato diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è accaduto in via Milano, al Villaggio Brollo. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del fuoco di Varese. Soccorso un 42enne le cui condizioni, dopo gli accertamenti di rito, sono state giudicate serie ma non gravissime. L'uomo è stato trasportato al Niguarda in codice giallo. La dinamica del sinistro è al vaglio dei militari della Compagnia di Rho.

Tre sinistri ieri sera in Brianza

Tre diversi incidenti invece nella serata di ieri, mercoledì 16 giugno, in Brianza. Il più serio a Muggiò dove un giovane di 21 anni è stato investito in bicicletta e poi trasportato in codice giallo al San Gerardo. Erano le 22 quando il ragazzo stava percorrendo via De Nicola e per cause ancora da chiarire è stato investito. Sul posto sono accorsi in breve tempo i volontari della Croce rossa di Muggiò e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Il 21enne, dopo le cure sanitarie del caso, è stato trasferito al San Gerardo in codice giallo.

Non ha invece avuto bisogno di cure ospedaliere il 20enne che ieri sera poco dopo le 22 è rimasto coinvolto in un incidente in via Cacciatori delle Alpi a Seveso. In base a quanto diffuso da Areu il mezzo su cui si trovava è finito contro un ostacolo. A prestare le prime cure sul posto sono stati i volontari della Croce bianca di Seveso, intervenuti con i Vigili del fuoco di Monza e i Carabinieri della Compagnia di Seregno. L0intervento di soccorso, fortunatamente, si è concluso in posto.

Infine segnaliamo un incidente tra un'auto e una moto avvenuto ieri sera poco prima delle 23 a Cornate d'Adda, in via Lanzi. Ad avere necessità di cure mediche è stato un 40enne, soccorso da un'ambulanza di Avps Vimercate e poi trasportato in ospedale in codice verde Rilievi affidati ai Carabinieri.