Incidente in rotatoria, ferito un motociclista

A metà pomeriggio incidente in via Bellini a Seregno. Ferito in maniera non grave un centauro, trasportato in ambulanza all'ospedale di Carate Brianza.

Incidente fra un'auto e una moto

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 12 aprile, pochi minuti dopo le 17 incidente in rotatoria fra via allo Stadio e via Bellini in zona mercato. Sono entrate in collisione un'auto, che viaggiava in direzione nord verso il centro città, e una moto che percorreva la rotonda per immettersi in via Bellini. A seguito dell'urto il motociclista è rovinato a terra.

Motociclista in ospedale

Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza di Seregno Soccorso per prestare le prime cure al centauro: Alessandro B., 60enne, residente in città. Non erano preoccupanti le sue condizioni: è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Carate. Illeso il conducente dell'altro veicolo. In via Bellini è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi e per disciplinare il traffico, molto intenso in quel momento della giornata. A causa del sinistro si sono formate code nella viabilità locale in tutte le direzioni.