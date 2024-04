Incidente a Santa Valeria, grave una 73enne

A Seregno grave incidente nella tarda mattinata all'intersezione fra viale Piave e via Cardinal Minoretti. Nella collisione fra due auto è rimasta ferita in maniera molto seria una donna di 73 anni residente in città.

Incidente a Santa Valeria

Questa mattina, domenica 7 aprile, pochi minuti dopo le 11.30, grave incidente all'intersezione fra viale Piave e via Cardinal Minoretti, alle spalle del Santuario di Santa Valeria. Sono entrate in collisione una Mini One e una Fiat 500. Il primo veicolo, appena uscito dal parcheggio vicino alla chiesa, percorreva viale Piave in direzione di via Wagner, il secondo proveniva da via Minoretti e ha impegnato l'incrocio: alla guida una medese, che faceva rientro a casa.

Grave in ospedale una donna del '51

A seguito dell'impatto, avvenuto circa alla metà della carreggiata, è rimasta gravemente ferita la passeggera 73enne della Mini One. L'anziana ha picchiato violentemente la testa contro il parabrezza, che è andato in frantumi. Meno preoccupanti le condizioni delle due donne che si trovavano alla guida delle vetture, sulle quali sono esplosi gli airbag per la violenza dell'urto.

I soccorsi in viale Piave

A Santa Valeria è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda per prestare i soccorsi immediati. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha chiuso le due strade al transito veicolare per consentire le operazioni dei soccorritori e ricostruire la dinamica del sinistro. La donna in condizioni gravi, che era in arresto cardiaco all'arrivo del personale medico, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Le due conducenti, di 52 e 59 anni, sono state ricoverate in codice giallo e in codice verde.