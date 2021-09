Incidente stradale sotto l'effetto dell'alcol. E' accaduto domenica scorsa a Seregno. Denunciata una donna di 38 anni.

Incidente stradale sotto l'effetto dell'alcol: denunciata una 38enne

Nel dettaglio in seguito al sinistro stradale avvenuto domenica scorsa verso le 18:30, in Via Wagner a Seregno, i militari della locale Stazione, al termine degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza una 38enne residente a Paderno Dugnano.

La donna era alla guida della sua Fiat 500 sotto l’effetto dell’alcol quando ha tamponato una Ford Fiesta condotta da un seregnese 54enne. Benché non si siano registrati feriti né ulteriori danni oltre quelli sui mezzi, i militari intervenuti sul posto, ravvisando sin da subito i classici segnali dell’alterazione da alcol, hanno proceduto a effettuare il test etilometrico appurando in entrambe le prove un tasso superiore all’1,6 gr./l.

Oltre al deferimento penale, i i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo interessando per le parti di competenza l’autorità giudiziaria e quella amministrativa.