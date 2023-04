Incidente sul lavoro a Lentate, grave il 57enne precipitato da una scala

Incidente sul lavoro a Lentate sul Seveso, è grave il 57enne di Figino Serenza precipitato da una scala da circa tre metri d'altezza.

Incidente sul lavoro

L'infortunio si è verificato martedì 4 aprile 2023 nell'azienda Ods Finiture in via Per Mariano, poco prima delle 11. In base a quanto ricostruito un 57enne di Figino Serenza, dipendente della ditta, è caduto da un'altezza di circa tre metri mentre stava effettuando dei lavori su una scala.

Grave all'ospedale di Lecco

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, oltre a un'ambulanza, è stato indirizzato anche un elisoccorso. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure al ferito, lo hanno trasferito in eliambulanza in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato una frattura vertebrale e lo schiacciamento della cassa toracica.

In via Per Mariano anche Carabinieri e Ats

In via Per Mariano sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno, per i rilievi del caso, e il personale dell'Ats, per gli accertamenti in merito alla sicurezza sul lavoro.