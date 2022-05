I soccorsi

L'intervento dei mezzi di soccorso è scattato intorno alle 8.50. Ambulanza e automedica sono intervenute in un cantiere in via Matteucci.

Incidente sul lavoro questa mattina, lunedì 23 maggio, ad Arcore.

Incidente sul lavoro ad Arcore: soccorso un 51enne

L'intervento dei mezzi di soccorso è scattato intorno alle 8.50 quando in via Matteucci, una zona industriale con diversi capannoni, si sono precipitati i volontari della Croce verde lissonese, l'automedica e gli agenti della Polizia locale di Arcore. In particolare l'infortunio è avvenuto all'interno di un cantiere edile.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'uomo ferito è un 51enne. Le sue condizioni, inizialmente apparse molto serie - tanto che l'intervento di soccorso è scattato in codice rosso - sarebbero fortunatamente migliorate con il passare dei minuti: il 51enne infatti è stato poi trasportato in ospedale in codice giallo. Restano invece da chiarire con esattezza le le cause e le modalità dell'infortunio.