Incidente sulla Novedratese: è morto anche il motociclista

Non ce l'ha fatta Fabio Tilotta, 33 anni: il motociclista coinvolto nel brutto incidente avvenuto sulla Novedratese domenica 14 agosto è deceduto all'ospedale di Varese, ieri, in serata.

Ferite gravissime

Il giovane, che viveva da qualche anno a Giussano, era stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese con gravissime ferite, dopo la caduta in moto. Mentre era in sella alla sua Yamaha dopo aver travolto e ucciso Renato Maffina, 73 anni, che stava attraversando la provinciale con il suo cane, è finito a terra, riportando lesioni molto serie. Ha lottato per quattro giorni in ospedale, ma purtroppo ieri, giovedì 18 agosto, in serata, è deceduto.

La doppia tragedia

Tragico il bilancio dell'incidente che è costato la vita, prima a Renato Maffina di 73 anni e al suo cane, morti sul colpo e qualche giorno dopo al motociclista, cresciuto tra Carugo e Mariano, ma da qualche anno residente a Giussano. Il padre di Tilotta è un agente di polizia, molto conosciuto nella zona.