Alla guida con un tasso alcolemico sette volte oltre il limite

Seregnese 51enne si allontana dopo un incidente: rintracciato dagli agenti, è emerso che aveva la patente sospesa dallo scorso anno. Denuncia e sanzioni di duemila euro

Si dà alla fuga dopo un incidente a Seregno: rintracciato dalla Polizia Locale, guidava con la patente ritirata e un tasso alcolemico oltre sette volte il limite.

Si allontana dopo l’incidente

Intervento tempestivo della Polizia Locale a seguito della segnalazione di un incidente stradale all’intersezione tra via Giovanni XXIII e via Sciesa. Secondo quanto riferito da un testimone alla pattuglia intervenuta, il conducente di una Opel Corsa, dopo aver tamponato un altro veicolo, si era inizialmente fermato a bordo strada mostrando evidenti segni di alterazione per l’assunzione di alcol. Nonostante l’invito dei presenti a rimanere sul posto, in attesa dell’arrivo degli agenti e dei soccorsi, l’uomo si era allontanato alla guida del mezzo, facendo perdere momentaneamente le proprie tracce. Diramata la segnalazione alle altre pattuglie sul territorio, il veicolo era stato intercettato poco dopo nei pressi dell’abitazione del conducente. Gli operatori hanno proceduto all’identificazione dell’uomo: F.G., classe 1975, residente a Seregno.

Tasso alcolemico sette volte oltre il limite

Dagli accertamenti è emerso un quadro particolarmente grave: il soggetto risultava già privo di patente, ritirata nel 2025 e sottoposto ad alcoltest ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 3,52 grammi litro, un valore estremamente elevato e indice di una condizione psicofisica fortemente compromessa. Gli agenti hanno proceduto alla contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, oltre alla redazione dei verbali amministrativi per un importo complessivo superiore ai 2mila euro. Disposto, inoltre, il fermo e il sequestro amministrativo del veicolo.