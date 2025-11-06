Incidente tra auto e moto, 17enne in ospedale

E' successo sulla Nazionale dei Giovi, nella frazione di Camnago.

Incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre 2025, a Lentate sul Seveso: ferito un 17enne.

Incidente tra auto e moto

L’impatto è avvenuto intorno alle 14.10 sulla Nazionale dei Giovi, nella frazione di Camnago, nei pressi del concessionario “Stellauto”. Per motivi ancora in fase di accertamento un’auto che procedeva sulla Nazionale diretta verso Barlassina ha impattato contro un motociclo con in sella un 17enne.

Sul posto Carabinieri, Polizia Locale e ambulanza

Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale per i rilievi di rito e i soccorritori della Croce Rossa di Misinto, che hanno prestato le prime cure al ragazzo caduto dalla moto, trasferito all’ospedale di Desio in codice giallo.