Incidente tra autobus e monopattino in via Piave. E’ successo stamattina, lunedì 20 aprile, in via Piave: in ospedale un 59enne di Seveso

Violento scontro

Violento scontro tra autobus e monopattino elettrico all’altezza dell’intersezione tra via Trento e via Piave a Barlassina. E’ successo questa mattina, lunedì 20 aprile, pochi minuti prima delle 11. I soccorsi sono stati attivati in codice rosso ma una volta giunti sul posto i sanitari della Croce Bianca di Cesano Maderno e dell’automedica hanno tracciato un quadro meno grave di quanto previsto inizialmente decidendo per il trasporto in codice giallo al San Gerardo di Monza.

Un 59enne al Pronto soccorso

Il conducente del monopattino avrebbe sbattuto con forza contro il vetro del bus di linea, poi lo sbalzo per un paio di metri finendo a terra. Ancora al vaglio della Polizia Locale l’esatta dinamica del sinistro. Dalle prime ricostruzioni il 59enne, residente a Seveso, non indossava il casco e nel forte urto si sarebbe procurato un trauma cranico. Illeso ma molto spaventato l’autista del pullman. Per agevolare i rilievi e le operazioni di soccorso il tratto di strada è stato chiuso e il traffico veicolare deviato su altre arterie.