Incidente tra quattro veicoli nei pressi delle Quattro strade, a Lentate sul Seveso. E’ successo oggi, mercoledì 22 ottobre 2025, intorno alle 8.10, in via Per Mariano, a circa duecento metri dall’intersezione con via Per Figino.

Schianto tra veicoli alle Quattro strade

In base a quanto ricostruito, sono rimasti coinvolti quattro mezzi: un Bmw 320 con alla guida un 41enne, una Opel Adam condotta da un 38enne, una Mercedes classe A 160 con alla guida un 24enne e una Fiat 500 X condotta da un uomo del 1963.

Incidente a catena

Due mezzi circolavano diretti verso Mariano, mentre altri due in direzione Lentate. Parrebbe che il primo veicolo diretto verso Mariano, per cause ancora da chiarire, abbia sbandato urtando la prima auto che giungeva dalla direzione opposta, che ha a sua volta colpito il secondo veicolo proveniente da Lentate. Quest’ultimo ha a sua volta urtato il secondo mezzo proveniente da Mariano e hanno concluso la marcia sul sedime stradale.

Accertamenti tossicologici

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi di rito e disposto gli accertamenti tossicologici per uno degli automobilisti coinvolti. Sono accorsi anche i soccorritori del 118, con un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano e una della Croce Azzurra di Rovellasca, oltre ai Vigili del Fuoco di Seregno.

Due feriti

Due gli automobilisti rimasti feriti: uno è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Cantù e uno in codice giallo all’ospedale di Carate Brianza per gli accertamenti del caso.