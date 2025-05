Incidente fra due auto, ferita una donna

In prima mattinata incidente in via Cadore fra Seregno e Meda: coinvolte due auto, una donna è rimasta ferita ma in maniera non grave.

Incidente al confine con Meda

Intorno alle 8.40 di oggi, sabato 10 maggio, incidente in via Cadore, in zona Ceredo, proprio al confine con Meda. Nella violenta collisione, all'altezza del civico 253, sono rimaste coinvolte due auto, una Peugeot e una Renault. Sul posto è accorsa un'ambulanza di Seregno Soccorso, oltre alla Polizia Locale di Seregno per i rilievi e ai Carabinieri per le operazioni di viabilità.

Ferita una donna di 48 anni

Nell'impatto è rimasta ferita una donna di 48 anni, medicata dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di Carate Brianza. Le sue condizioni non destavano preoccupazione. Ancora in corso i rilievi degli agenti del Comando di via Messina per ricostruire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità. Durante le operazioni di soccorso, il traffico intenso della mattinata è stato deviato in un'area di parcheggio di fronte alle attività commerciali.