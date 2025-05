Sabato 3 maggio durante i controlli in abiti civili al mercato di Seregno, un equipaggio della Polizia Locale ha individuato un venditore abusivo intento alla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, privo di titoli autorizzativi. Il soggetto, di origini bengalesi e regolarmente presente sul territorio nazionale, non risultava né inserito nella spunta né assegnatario di posteggio.

Venditore abusivo al mercato, sanzioni per 8mila euro

Dagli accertamenti degli agenti è emerso che l’uomo era sprovvisto della necessaria licenza e della carta di esercizio per il commercio su area pubblica: per questo motivo è stato sanzionato ai sensi della normativa regionale con un verbale amministrativo di 3.000 euro.

Inoltre, è stato rilevato che il venditore utilizzava sacchetti in plastica tradizionale per la vendita di prodotti alimentari, pratica espressamente vietata dalla normativa ambientale, che impone l’uso esclusivo di sacchetti biodegradabili e compostabili per il confezionamento degli alimenti. A tale violazione è seguita un’ulteriore sanzione amministrativa pari a 5.000 euro.

Tutta la merce posta in vendita è stata sottoposta a sequestro: i prodotti in cattivo stato di conservazione sono stati smaltiti presso la piattaforma ecologica comunale, mentre la parte ancora idonea al consumo è stata donata alla parrocchia San Giuseppe "Casa della Carità" per finalità solidali.

(foto archivio)