Incidente fra auto e moto, gravissimo 41enne

Incidente poco dopo le 13 in via Colombo a Seregno. Collisione fra un'auto e una moto, 41enne in condizioni gravissime all'ospedale Niguarda di Milano.

Incidente fra auto e moto

Nella giornata odierna, domenica 2 giugno, sangue sulla strade in via Colombo, in centro città. All'altezza dell'intersezione con via Marco Polo, verso le 13.10 la violenta collisione fra un'auto e una moto che viaggiavano in direzioni opposte. Sul posto sono accorse l'Automedica e l'ambulanza dell'Avis Meda, oltre alle pattuglie della Polizia Locale per i rilievi. A seguito dell'impatto frontale fra i due veicoli, un 41enne è rimasto ferito molto gravemente.

41enne ricoverato all'ospedale Niguarda

Dopo le prime cure del personale medico del 118, il 41enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Durante le operazioni di soccorso, chiusa al transito via Colombo in entrambe le direzioni di marcia. L'esatta ricostruzione del grave incidente è al vaglio del Comando di Polizia Locale.