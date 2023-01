Incivili in azione, Sp45 trasformata in discarica

Una scia di sacchi dell'immondizia gettati a bordo strada, in parte finiti anche sulla carreggiata.

Una distesa di sacchi lungo la Sp45

Incivili in azione anche lungo la Sp45, in territorio di Vimercate, nel tratto che dal semaforo della "Pagani" porta verso la rotonda della "Bergamina".

Ad Arcore un'altra discarica

Nella mattinata di oggi, venerdì 27 gennaio, nelle stesse ore in cui cumuli di immondizia abbandonata venivano segnalati ad Arcore, in zona Bernate, al confine con Velasca di Vimercate, anche lungo la Sp45 sono comparsi decine di sacchi di spazzatura indifferenziata.

Sacchi disseminati per centinaia di metri

Sacchi disseminati in gran parte sul ciglio destro viaggiando verso Arcore, per diverse centinaia di metri. Non è escluso che siano stati lanciati da un veicolo in corsa perché parte del contenuto è finito sulla strada.

Diverse le segnalazioni fatte dagli automobilisti in transito.