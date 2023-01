Una montagna di spazzatura abbandonata ad Arcore: indaga la Polizia locale

Una vera e propria montagna di rifiuti non conferiti correttamente e abbandonati: indaga la Polizia locale alla ricerca degli autori del gesto.

Brutto risveglio per la frazione di Bernate di Arcore. Stamattina, venerdì 27 gennaio 2023, gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Marco Bergamaschi, accompagnati dal vicesindaco Pino Tozzi, hanno effettuato un sopralluogo nella zona industriale di via Grandi dove si è creata una vera discarica a cielo aperto.

Oltre un centinaio i sacchetti ritrovati subito dopo il passaggio a livello di Bernate e contenenti rifiuti indifferenziati.

Sul posto anche il vicesindaco Tozzi

Anche il vicesindaco Tozzi, insieme agli agenti della Polizia locale e al personale di Cem Ambiente, contattato dagli uffici comunali, ha letteralmente messo le mani nei sacchetti della spazzatura per cercare indizi utili riconducibili ai proprietari della monnezza abbandonata.

Il precedente

Non è escluso che i sacchi trasparenti, contenenti rifiuti indifferenziati di ogni tipo, siano stati prodotti da alcune ditte che operano nella zona. Ricordiamo che un episodio simile avvenne nel 2019 quando l'allora Amministrazione comunale guidata da Rosalba Colombo sanzionò una decina di aziende che operavano nella stessa zona industriale per non aver rispettato le indicazioni comunali in tema di raccolta differenziata.

Tolleranza zero da parte del Comune

Il vicesindaco ha voluto lanciare un messaggio forte a tutta la città.