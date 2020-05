Infortunio a Besana, malore a Burago SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra mercoledì e oggi, giovedì 14 maggio, sono due gli interventi di soccorso effettuati: a Besana per un infortunio in un impianto lavorativo e a Burago per un malore.

Infortunio a Besana

Nel dettaglio poco dopo mezzanotte la croce bianca di Besana è intervenuta in via Piave per un soccorrere un 33enne. A quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza l’uomo sarebbe rimasto lievemente ferito a seguito di uno schiacciamento. Sul posto, oltre ai volontari del soccorso, sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno. Il 33enne è stato poi trasportato in Ospedale a Carate in codice verde per accertamenti.

Malore a Burago

Alle 2.45 invece sono stati i volontari di Avps Vimercate a intervenire in un impianto lavorativo di via Galilei a Burago di Molgora dove un giovane di 22 anni ha accusato un malore. I soccorritori hanno prestato le prime cure al ragazzo per poi trasportarlo in codice giallo all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Soccorso a Monza

Nella serata di ieri segnaliamo anche un intervento di soccorso a Monza, in via Marsala, per un uomo di 51 anni che si è sentito male in strada. Soccorso dalla croce rossa locale è stato trasportato al San Gerardo in buone condizioni generali.

