Infortunio alla Rovagnati, operaio colpito alla testa

Infortunio sul lavoro questa mattina (lunedì 20 luglio 2020) alla Rovagnati, un operaio colpito alla testa da uno stampo in alluminio.

Colpito alla testa

L’incidente è accaduto qualche minuto dopo le 7, presso la nota azienda leader nella produzione di salumi di alta qualità, con sede in paese in largo Rovagnati. Nell’infortunio è rimasto coinvolto un 38enne, A.M., residente a Carnate. L’operaio stava lavorando nella parte produttiva dell’azienda quando, per cause accidentali, è stato urtato alla testa da uno stampo in alluminio. A causa del colpo ha rimediato un trauma cranico con perdita temporanea della coscienza.

I soccorsi

Verificato l’accaduto, l’azienda ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza del Seregno Soccorso che ha prestato le prime cure all’operaio. Inizialmente, a causa del violento colpo alla testa, il 38enne ha perso i sensi ma poi fortunatamente si è ripreso. I soccorritori lo hanno stabilizzato e prestato le prime cure, prima di trasportarlo all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo (condizioni mediamente critiche) per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

I rilievi

Oltre all’ambulanza del Seregno Soccorso, sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia locale per eseguire i rilievi di rito. Come di consueto dell’infortunio è stata informata anche l’Agenzia di Tutela della Salute.

