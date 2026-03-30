Infortunio sul lavoro in cimitero

Un operaio 64enne è rimasto contuso mentre un escavatore veniva scaricato da un autocarro. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di Carate in codice verde

Infortunio sul lavoro nel cimitero maggiore di Seregno: ferito un operaio durante lo scaricamento di un mezzo adibito al movimento terra.

Ferito un operaio in cimitero

Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, verso le 11 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuta nel cimitero di via Reggio per un infortunio sul lavoro. Per cause tuttora in fase di accertamento, un operaio è rimasto contuso mentre un piccolo escavatore veniva scaricato da un autocarro, fermo in un viale del camposanto.

Il 64enne trasportato in ospedale

Dopo il ribaltamento il lavoratore, 64enne, è stato soccorso sul posto dal personale del 118, accorso con un’ambulanza della Croce Bianca di Besana. In seguito è stato trasportato dal personale Areu in codice verde all’ospedale di Carate Brianza. In un primo momento i soccorsi erano stati attivati in codice rosso. In cimitero ha operato la squadra dei pompieri locali con l’autopompa serbatoio. In loco anche la Polizia Locale e il personale dell’Agenzia tutela della salute di Ats Brianza.