Incidente sul lavoro

Soccorso in codice rosso, è stato dimesso con 30 giorni di prognosi.

Infortunio in azienda, attimi di paura per un 80enne di Cornate. L'uomo è stato soccorso in codice rosso: per lui 30 giorni di prognosi dopo il grande spavento.

Residente in città

L'infortunio sul lavoro è avvenuto ieri, martedì 15 marzo 2022, in un'azienda di via Berlinguer, a Cornate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, accaduto intorno alle 17. Un uomo di 80 anni, residente in città, è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza e un'automedica in arrivo da Vimercate. Con il passare dei minuti, fortunatamente, le condizioni dell'ottantenne sono andate migliorando e l'uomo intorno alle 18 è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza. Qui il cornatese è stato medicato e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Presenti in azienda per fare chiarezza su quanto accaduto gli agenti del corpo di Polizia locale di Cornate.

Martedì nero

Quello di Cornate non è stato l'unico infortunio sul lavoro registrato nella giornata di ieri, martedì. Appaiono molto più gravi, infatti, le condizioni di un 59enne rimasto coinvolto in un incendio divampato all'interno di un capannone aLesmo.