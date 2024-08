Infortunio in cantiere a Barlassina, operaio 61enne finisce in ospedale.

Infortunio in cantiere a Barlassina

L'incidente sul lavoro è accaduto oggi, giovedì 29 agosto 2024, poco dopo le 8.30 in un cantiere al confine tra Seveso e Barlassina. In base a quanto è stato possibile ricostruire, un dipendente della Ma.Fer, ditta che si occupa di materiali edili con sede a Seveso, mentre stava lavorando in cantiere a Barlassina, nel maneggiare un tubo si sarebbe stortato un braccio.

Operaio soccorso a Seveso

L'uomo, residente nella zona, è stato prontamente accompagnato dai colleghi nella sede dell'azienda, in via Cadore a Seveso, da dove è partita la chiamata ai soccorsi. In codice rosso si sono portate un'ambulanza di Avis Meda e l'automedica, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al 61enne, per poi trasferirlo in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Rilievi della Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale sevesina, che hanno effettuato i rilievi di rito per poi trasmettere il materiale ai colleghi di Barlassina, ai quali spetta l'esatta ricostruzione della dinamica dell'incidente. Al lavoro anche i tecnici di Ats Brianza per verificare il rispetto delle norme di sicurezza.